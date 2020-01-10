Сборная Украины перед Евро 2020 сыграет с Кипром

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Кипра 26 мая.

Украинская футбольная сборная проведет товарищеский матч со сборной Кипра, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Поединок состоится 26 мая на территории Украины, конкретное место проведения пока неизвестно.

В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Андрея Шевченко встретится также со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Украина и Кипр играли между собой трижды. Каждая из команд побеждала по одному разу, также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.