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Сборная Украины перед Евро 2020 сыграет с Кипром

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Кипра 26 мая.

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Поединок против Кипра пройдет в Украине
Поединок против Кипра пройдет в Украине
Фото: EPA

Украинская футбольная сборная проведет товарищеский матч со сборной Кипра, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Поединок состоится 26 мая на территории Украины, конкретное место проведения пока неизвестно.

В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Андрея Шевченко встретится также со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Украина и Кипр играли между собой трижды. Каждая из команд побеждала по одному разу, также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.

Теги: футбол, Кипр, сборная Украины, Евро 2020, чемпионат Европы
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