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Сборная Украины по футболу завершила год в топ-25 рейтинга ФИФА

19 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных, украинская команда не изменила свою позицию.

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Сборная Украины не проиграла ни одного матча в 2019 году
Сборная Украины не проиграла ни одного матча в 2019 году
Фото: EPA

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте последний раз в 2019 году обновила рейтинг мировых сборных, Украина входит в топ-25 лучших команд планеты.

По сравнению с прошлой версией рейтинга команда Андрея Шевченко не изменила свою позицию и находится на 24-м месте.

Первую строчку рейтинга занимает сборная Бельгии, вторая – Франция, третьей идет Бразилия.

Соперники Украины на чемпионате Европы 2020 года, сборные Нидерландов и Австрии, находятся на 14-й и 26-й позициях соответственно.

В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

Теги: футбол, Украина, ФИФА, сборная Украины
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