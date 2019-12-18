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Сборная Франции по футболу примет Украину на главном стадионе страны

Национальная сборная Украины по футболу 27 марта следующего года сыграет товарищеский матч против сборной Франции.

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"Стад де Франс" вмещает более 80 тыс. зрителей
"Стад де Франс" вмещает более 80 тыс. зрителей
Фото: EPA

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Франции на стадионе "Стад де Франс", который находится в пригороде Париже Сен-Дени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

"Стад де Франс" – главный стадион Франции, арена вмещает более 80 тыс. зрителей.

Товарищеский матч между Украиной и Францией пройдет 27 марта.

Ранее украинская команда встречалась с французской сборной девять раз. Пять раз побеждала сборная Франции, трижды была зафиксирована ничья и один раз победила сборная Украины.

Теги: футбол, сборная Украины, товарищеский матч, сборная Франции, Стад де Франц
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