Сборная Франции по футболу примет Украину на главном стадионе страны

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Франции на стадионе "Стад де Франс", который находится в пригороде Париже Сен-Дени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
"Стад де Франс" – главный стадион Франции, арена вмещает более 80 тыс. зрителей.
Товарищеский матч между Украиной и Францией пройдет 27 марта.
Ранее украинская команда встречалась с французской сборной девять раз. Пять раз побеждала сборная Франции, трижды была зафиксирована ничья и один раз победила сборная Украины.