Сборная Украины показала лучший результат в рейтинге ФИФА за последние шесть лет

Сборная Украины по футболу завершила календарный год на 24-м месте рейтинга ФИФА.

За год сборная Украины поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА Фото: EPA

Украинская национальная сборная по футболу завершила год с лучшим результатом в рейтинге ФИФА за последние шесть лет, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины завершила календарный год на 24-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА.

Это пятый лучший результат в истории украинской команды. По сравнению с концом 2018 года, сборная Украины поднялась на четыре строчки в рейтинге.

Рекордный показатель сборная Украины продемонстрировала в конце 2006 года, когда занимала 13-е место в рейтинге.

Следующее обновление рейтинга ФИФА будет опубликовано 20 февраля 2020 года.

В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.