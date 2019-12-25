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Сборная Украины по футболу получит рекордные премиальные за выход на Евро 2020 – Павелко

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, за премиальные сборной Украины будут выплачены все налоги.

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Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места квалификационной группы
Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места квалификационной группы
Фото: EPA

Глава Украинской ассоциации футбола в интервью официальному сайту организации пообещал выплатить игрокам и тренерскому штабу сборной Украины премиальные за выход на Евро 2020 года.

"Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачны. В том числе – премиальные для игроков молодежной сборной Украины, которая стала чемпионом мира. Из них уплачены все налоги", – отметил Павелко.

Глава УАФ заявил, что по такому же принципу будут выплачены премиальные национальной сборной Украине.

"Все игроки различных сборных получают все выплаты на свой персональный счет, и они могут не таясь показывать эти доходы любым проверяющим организациям. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро 2020. И запланированная к выплате сумма будет рекордной в истории национальной сборной", –  сказал Павелко.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 года с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Евро 2020, Андрей Павелко, деньги, чемпионат Европы, УАФ
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