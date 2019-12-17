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Сборная Украины по футболу U20 получила премиальные за победу на чемпионате мира

Тренерский штаб, игроки сборной Украины U20, а также их первые тренеры получили $1 млн за победу на чемпионате мира 2019 года.

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Сборная Украины U20 получила самые большие премиальные в истории украинского футбола
Сборная Украины U20 получила самые большие премиальные в истории украинского футбола
Фото: ffu.ua

16 декабря молодежная сборная Украины получила премиальные за победу на чемпионате мира по футболу 2019 года, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сумма премиальных составила $1 млн. Эти деньги будут распределены между тренерским штабом, игроками, а также первыми тренерами футболистов.

В УАФ отмечают, что впервые в истории украинского футбола была выплачена такая "солидная" сумма премиальных.

Молодежная сборная Украины победила на чемпионате мира 2019 года U20, который проходил в Польше. 15 июня в финале подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Южной Кореи (3:1).

Теги: футбол, сборная Украины, чемпионат мира, деньги, УАФ
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