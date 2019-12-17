Сборная Украины по футболу U20 получила премиальные за победу на чемпионате мира

16 декабря молодежная сборная Украины получила премиальные за победу на чемпионате мира по футболу 2019 года, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Сумма премиальных составила $1 млн. Эти деньги будут распределены между тренерским штабом, игроками, а также первыми тренерами футболистов.
В УАФ отмечают, что впервые в истории украинского футбола была выплачена такая "солидная" сумма премиальных.
Молодежная сборная Украины победила на чемпионате мира 2019 года U20, который проходил в Польше. 15 июня в финале подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Южной Кореи (3:1).