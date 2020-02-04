В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии – СМИ

В тренерский штаб наставника сборной Украины Андрея Шевченко вошел испанский специалист Андреа Аззалин, сообщает ресурс Sport Arena.
По информации источника, 34-летний итальянец будет отвечать за физическую подготовку футболистов.
Ранее Аззалин работал в молодежной сборной Италии (2012-2013), французском "Монако" (2013-2014), сборной Греции (2014-2015), английском "Лестере" (2015-2017), с которым становился чемпионом АПЛ, французском "Нанте" (2017-2018) и английском "Фулхэме" (2018-2019).
Также в тренерский штаб Шевченко в сборной Украины входят итальянские специалисты Андреа Мальдера, Педро Харо и украинец Александр Шовковский.
Сборная Украины в рамках подготовки к Евро 2020 проведен несколько товарищеских матчей, в том числе против Франции (27 марта), Польши (31 марта) и Кипра (26 мая).