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В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии – СМИ

Испанский специалист Андреа Аззалин вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу и будет отвечать за физическую подготовку игроков, пишет Sport Arena.

Андреа Аззалин (справа) работал в английском "Лестере"
Андреа Аззалин (справа) работал в английском "Лестере"
Фото: ffu.ua

В тренерский штаб наставника сборной Украины Андрея Шевченко вошел испанский специалист Андреа Аззалин, сообщает ресурс Sport Arena.

По информации источника, 34-летний итальянец будет отвечать за физическую подготовку футболистов.

Ранее Аззалин работал в молодежной сборной Италии (2012-2013), французском "Монако" (2013-2014), сборной Греции (2014-2015), английском "Лестере" (2015-2017), с которым становился чемпионом АПЛ, французском "Нанте" (2017-2018) и английском "Фулхэме" (2018-2019).

Также в тренерский штаб Шевченко в сборной Украины входят итальянские специалисты Андреа Мальдера, Педро Харо и украинец Александр Шовковский.

Сборная Украины в рамках подготовки к Евро 2020 проведен несколько товарищеских матчей, в том числе против Франции (27 марта), Польши (31 марта) и Кипра (26 мая).

Теги: футбол, Украина, Андрей Шевченко, сборная Украины
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