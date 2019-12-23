Шевченко: Бывает, кричу на футболистов, я должен получить от них результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что эмоции нужно выплеснуть до игры.

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в интервью программе "Світське життя" рассказал, что иногда кричит на футболистов.

"Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры", – считает Шевченко.

Тренер рассказал, что использует разные методы для стимулирования игроков.

"Бывает, кричу на футболистов, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать – буду кричать, если молчать – буду молчать. Для меня самое главное – стимулировать игроков и достичь цели. Если потребуется, то буду экспериментировать", – сказал Шевченко.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года, а в июле того же года стал главным тренером команды.

Под руководством бывшего футболиста украинская команда провела 33 игры, 19 раз побеждала, девять игр закончились вничью и пять поединков поражением.

В 2019 году сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за календарный год, а также пробилась на Евро 2020.