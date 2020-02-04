Защитник сборной Украины: Только за, если Ребров возглавит команду после Шевченко

Украинский защитник Никита Бурда назвал своих соотечественников Андрея Шевченко и Сергея Реброва тренерами молодой формации.

Защитник сборной Украины и "Динамо" Никита Бурда в интервью ресурсу "КП в Украине" сказал, что украинские тренеры Андрей Шевченко и Сергей Ребров умеют раскрывать потенциал молодых игроков.

"Они – тренеры молодой формации, новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты со стажем", – сказал Бурда.

По словам защитника, для Шевченко и Реброва главное – умение творить на поле.

"Во главе угла у них стоит умение мыслить и тактически играть. Ребятам очень нравится работать с ними", – добавил Бурда.

Игрок заявил, что будет только за, если Ребров возглавит сборную Украины после Шевченко.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года, а в июле того же года стал главным тренером команды.

Под руководством бывшего футболиста украинская команда провела 33 игры, 19 раз побеждала, девять игр закончились вничью и пять поединков поражением.

В 2019 году сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за календарный год, а также пробилась на Евро 2020.

Ребров с лета 2018 года тренирует венгерский "Ференцварош". Под руководством украинца команда победила в чемпионате Венгрии 2018/19, а также впервые за 15 лет вышла в групповой этап еврокубка.

Ранее Реброва возглавлял киевское "Динамо" (2014–2017) и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии (2017–2018). С украинской командой тренер дважды победил в чемпионате и Кубке Украины, а также один раз – в Суперкубке страны.