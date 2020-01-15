УЕФА представил символическую сборную 2019 года

УЕФА на своей официальной странице в Twitter опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2019 года.
Команда из лучших игроков прошедшего года выглядит следующим образом:
вратарь: Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия);
защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Шотландия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды);
Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Френки де Йонг ("Барселона", Нидерланды);
нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Роберт Левандовский ("Бавария", Польша), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).
#TeamOfTheYear 2019 revealed!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 января 2020 г.
More than 2 million votes were cast - thanks for taking part!
Состав команды был определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Больше всех представителей (пять) у "Ливерпуля", который в 2019 году стал обладателем трофея Лиги чемпионов.