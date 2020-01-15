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УЕФА представил символическую сборную 2019 года

В символическую сборную футболистов по версии УЕФА попали пять игроков "Ливерпуля", по два представителя "Барселоны" и "Ювентуса", а также по одному футболисту "Баварии" и "Манчестер Сити".

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"Ливерпуль" действующий победитель Лиги чемпионов
"Ливерпуль" – действующий победитель Лиги чемпионов
Фото: EPA

УЕФА на своей официальной странице в Twitter опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2019 года.

Команда из лучших игроков прошедшего года выглядит следующим образом:

вратарь: Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия);

защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Шотландия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды);

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Френки де Йонг ("Барселона", Нидерланды);

нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Роберт Левандовский ("Бавария", Польша), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).

Состав команды был определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Больше всех представителей (пять) у "Ливерпуля", который в 2019 году стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, УЕФА, Ливерпуль, Роберт Левандовский, Алиссон, Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Маттейс де Лигт
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