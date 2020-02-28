"Дергается левый глаз и нервный тик на правой брови". Реакция соцсетей на выход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы

Ничья "Шахтера" с "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и проход донецкой команды в следующий этап турнира вызвал бурную реакцию соцсетей.

"Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 5:4 по сумме двух матчей Фото: EPA

27 февраля "Шахтер" на стадионе "Эстадиу да Луш" в Лиссабоне сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 3:3 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат вывел украинскую команду в 1/8 финала турнира. Соцсети активно комментируют игру "Шахтера". "ГОРДОН" собрал самые интересные реакции.

Пресс-атташе футбольного клуба "Арсенал-Киев" Олег Барков считает, что ключевую роль в матче сыграло мастерство атакующей линии донецкой команды.

"Шахтер" провел ужасный матч в первой стадии атаки, количество брака зашкаливало, но все-таки команда в совокупности заслужила выход в 1/8 финала", – пишет Барков.

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Евгений Шахов анализирует причины вылета "Бенфики" и считает, что главный тренер португальской команды "загнал" ее.

"Шахтер" использовал все появившиеся слабости в игре "Бенфики" и, несмотря на "старания" Матвиенко, закономерно прошел дальше. Прекрасная работа [наставника "Шахтера" Луиша] Каштру, да и футболисты молодцы", – написал Шахов о донецкой команде.

Спортивный журналист Александр Сажко считает, что качество игры между "Бенфикой" и "Шахтером" было "отвратительным".

"Марлос вообще не умеет играть в обороне, не понимает, куда бежать и что делать. Тайсон забивал болт на оборону минимум весь второй тайм, постоянно выключался из игры – просто останавливался с недовольной гримасой", – пишет Сажко.

Не обошел стороной проход "Шахтера" экс-депутат Олег Ляшко, который призвал донецкую команду продолжать играть в том же духе.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поздравил болельщиков и похвалил игроков команды.

"Сегодня был тяжелый матч, в котором наши игроки проявили настоящий характер, смогли переломить ход игры и добились необходимого результата", – написал функционер.

Комментатор матчей на портале Megogo Вадим Скичко отмечает характер игроков "Шахтера" и вспоминает матчи против загребского "Динамо" (3:3) и "Реала" (3:4).

Шахтар на характері. Одразу згадалися матчі з Динамо Загреб у Хорватії та з Реалом у Львові.



До речі, до цього сезону Шахтар у єврокубках жодного разу не грав 3:3. Цього сезону вже двічі! — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 27, 2020

Футбольный блогер Сергей Тищенко считает, что "Шахер" заслуженно прошел "Бенфику" по сумме двух матчей.

"Защита обеих команд – проходной двор. Дважды очень грубо ошибся Матвиенко", – написал Тищенко.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас считает, что "на таком характере "Шахтер" может зайти далеко".

"Своевременно и правильно реагировали на пропущенные голы. В перерыве подзарядились от слов тренера, включились, поставили соперника под прессинг и выжали более чем нужный результат", – написал журналист.

На такому характері Шахтар далеко може зайти! Вчасно і правильно реагували на пропущені голи. В перерві підзарядилися від слів коуча, включилися, поставили суперника під пресинг і витиснули більш, ніж потрібний результат. Браво, команда! — Igor Burbas (@iburbas) February 27, 2020

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов подчеркнул нервозность поединка: "У меня дергается левый глаз, нервный тик на правой брови, сводит судорогой правую икроножную и подозрительно болит задница. А как всего этого не может быть? Два раза Андрей Пятов поздно прыгнул, и этот засранец Матвиенко дал такой пас вратарю, какой я классе в пятом лучше бы отдал".

Украинский футбольный агент Алекс Великих считает защиту "Шахтера" самой проблемной зоной команды: "разница в технике между игроками одной команды иногда зашкаливает".

"Тайсон, Исмаили, Додо, Тете – игроки уровня топ-клуба Европы. Интересно посмотреть количество раз, когда мяч находился в ногах Маркуса Антонио. Игрок растет, и в нем надежда клуба", – написал Великих.

Участник группы ТНМК Александр Сидоренко по прозвищу Фоззи сконцентрировал внимание на оборонительных игроках "Шахтера", которые выступает в сборной Украины.

"У нас тут проблемы, Хьюстон... Центр защиты сегодня сыграл на тройку, и накануне Евро это пугает", – пишет музыкант.