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Определились участники 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля, начало – 14.00.

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"Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы
"Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: EPA

27 февраля стали известны 15 из 16 команд, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт УЕФА.

Участники 1/8 финала Лиги Европы: Байер (Германия), "Базель" (Швейцария), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Башакшехир" (Турция), "Интер" (Италия), "Копенагаген" (Дания), ЛАСК (Австрия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Хетафе" (Испания), "Шахтер" (Украина).

Последний участник 1/8 финала Лиги Европы определится 28 февраля. Австрийский "Зальцбург" на домашней арене сыграет с немецким "Айнтрахтом". Матч был перенесен из-за штормового предупреждения. В первом поединке немецкая команда победила со счетом 4:1.

Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы можно посмотреть по ссылке.

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 28 февраля, начало – в 14.00. Среди остальных соперника узнает и донецкий "Шахтер".

Теги: футбол, Украина, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, Шахтер Донецк, Интер, Олимпиакос, Севилья, Рома, Айнтрахт, Вольфсбург
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