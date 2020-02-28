Определились участники 1/8 финала Лиги Европы

27 февраля стали известны 15 из 16 команд, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт УЕФА.
Участники 1/8 финала Лиги Европы: Байер (Германия), "Базель" (Швейцария), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Башакшехир" (Турция), "Интер" (Италия), "Копенагаген" (Дания), ЛАСК (Австрия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Хетафе" (Испания), "Шахтер" (Украина).
Последний участник 1/8 финала Лиги Европы определится 28 февраля. Австрийский "Зальцбург" на домашней арене сыграет с немецким "Айнтрахтом". Матч был перенесен из-за штормового предупреждения. В первом поединке немецкая команда победила со счетом 4:1.
Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы можно посмотреть по ссылке.
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 28 февраля, начало – в 14.00. Среди остальных соперника узнает и донецкий "Шахтер".