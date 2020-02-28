Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге", "Олимпиакос" прошел "Арсенал" и другие результаты

26-го и 27 февраля прошло 15 поединков 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
26 февраля
"Брага" – "Рейнджерс" – 0:1 (первый матч – 2:3)
Гол: Кент, 61
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 ("Рейнджерс")
27 февраля
"Базель" – АПОЕЛ – 1:0 (3:0)
Гол: Фрай, 38 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Де Винсенти, 74 (АПОЕЛ)
"Башакшехир" – "Спортинг" – 4:1 (1:3)
Голы: Шкртел, 31, Алексич, 45, Вища, 90+2, 119 – Виетто, 68
"Гент" – "Рома" – 1:1 (0:1)
Голы: Дэвид, 25 – Клюйверт, 29
"Эспаньол" – "Вулверхэмптон" – 3:2 (0:4)
Голы: Кальери, 16, 57 (пенальти), 90+1 – Траоре, 22, Догерти, 79
ЛАСК – "Алкмаар" – 2:0 (1:1)
Голы: Рагуц, 44 (пенальти), 50
Удаление: Визингер, 88 (ЛАСК)
"Мальме" – "Вольфсбург" – 0:3 (1:2)
Голы: Брекало, 42, Герхардт, 65, Виктор, 69
"Порту" – "Байер" – 1:3 (1:2)
Голы: Марега, 65 – Аларио, 10, Демирбай, 50, Хаверц, 58
Удаление: Соареш, 85 ("Порту")
"Арсенал" – "Олимпиакос" – 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 113 – Сиссе, 53, Эль-Араби, 120
"Аякс" – "Хетафе" – 2:1 (0:2)
Голы: Данилу, 10, Оливейра, 63 (автогол) – Мата, 5
"Бенфика" – "Шахтер" – 3:3 (1:2)
Голы: Пицци, 9, Диас, 36, Силва, 47 – Диас, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71
"Интер" – "Лудогорец" – 2:1 (2:0)
Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 – Оливейра-Соуза, 26
"Манчестер Юнайтед" – "Брюгге" – 5:0 (1:1)
Голы: Фернандеш, 27 (пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3
Удаление: Дели, 23 ("Брюгге")
"Севилья" – "Клуж" – 0:0 (1:1)
Удаление: Бордеяну, 90+1 ("Клуж")
"Селтик" – "Копенгаген" – 1:3 (1:1)
Голы: Эдуар, 81 (пенальти) – Сантос, 51, Бьель, 85, Н'Дойе, 88
Поединок "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесен на 28 февраля из-за штормового предупреждения. Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу немецкой команды.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Начало – в 14.00.