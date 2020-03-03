Сборная Украины по футболу узнала соперников в дивизионе А Лиги наций

3 марта в столице Нидерландов Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций, в результате которой сборная Украины узнала своих соперников по группе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Сборная Украины попала в четвертую группу дивизиона А, где сыграет с Германией, Испанией и Швейцарией.
Групповой этап Лиги наций 2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальная стадия запланирована на весну 2021 года.
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Украины победила в первой группе дивизиона B, где играла с Чехией и Словакией. Благодаря этому команда Андрея Шевченко получила шанс выступить в дивизионе A.