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Сборная России может выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года под названием "Наши парни" – СМИ

Российский футбольный союз рассматривает несколько вариантов названия сборной России в случае попадания команды на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пишет российское издание Sport24.

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Россия может участвовать в квалификации на чемпионат мира по футболу
Россия может участвовать в квалификации на чемпионат мира по футболу
Фото: EPA

Сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира 2022 года под названием "Наши парни", сообщает российский ресурс Sport24.

Российский футбольный союз рассматривает несколько вариантов названия сборной России в случае ее выхода на чемпионат мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре в ноябре – декабре. Сборная России может принимать участие в квалификационном турнире Мундиаля, но в случае выхода на мировое первенство не сможет выступать под флагом России и с названием "Россия" из-за допингового скандала.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований. После этого вопрос был передан на рассмотрение CAS.

Теги: Россия, футбол, спорт, санкции, чемпионат мира, Катар, сборная России, Российский футбольный союз, дисквалификация, ВАДА, РУСАДА
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