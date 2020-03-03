Греческий суд отпустил Мельничука

Экс-нардеп Сергей Мельничук, которого задержали греческие правоохранители по запросу РФ, может покинуть территорию Евросоюза.

Суд в Греции 3 марта отпустил задержанного по запросу России украинского политика, бывшего командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Об этом сам Мельничук рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, посольство Украины и адвокат "сработали своевременно". Политик поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Суть обвинения, из-за которого Мельничук был объявлен в розыск Интерпола, власти Греции ему не уточнили. Известно, что РФ обвиняет его в убийстве двух или более людей на территории Ростовской области.

"Они приписали Луганскую область, где я воевал, к Ростовской области. Россия тем самым показывает, что аннексировала часть территории Луганской области. А если Интерпол показывает, что согласен с этим, то они нарушают свой устав", – сказал Мельничук.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что Мельничук после освобождения из-под стражи может свободно покинуть территорию Европейского союза.

1 марта в Facebook экс-нардеп Мельничук сообщил о своем задержании по запросу России на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 2 марта, что Интерпол пересмотрит запрос РФ на розыск и задержание Мельничука. Инцидент глава МВД назвал провокацией.

Мельничук был одним из создателей и первым командиром батальона "Айдар", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран депутатом Верховной Рады VIII созыва по списку Радикальной партии.

В июне 2014 года Следственный комитет РФ обвинил Мельничука в причастности к смерти под Луганском журналистов российской ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.