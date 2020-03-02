Дело Мельничука греческий прокурор рассмотрит 3 марта – МИД Украины

Экс-нардепа Украины Сергея Мельничука, которого в Греции задержали по запросу РФ, 3 марта перевезут в Салоники, сообщил представитель МИД Украины Сергей Погорельцев.

Дело бывшего командира батальона "Айдар", депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, которого задержали в Греции по запросу РФ в Интерпол, прокурор рассмотрит 3 марта.

Об этом 2 марта сообщил УНН директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на 14.00 2 марта 2020 года Сергей Мельничук переведен в управление полиции города Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права Сергея Мельничука не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10.00 утра запланирована встреча с прокурором из города Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение о мере пресечения – о содержании под стражей или об освобождении", – сказал он.

Дипломат отметил, что в Салоники Мельничука повезут 3 марта.

Он подчеркнул, что жене экс-нардепа и ее ребенку, которые прибыли в Грецию вместе с Мельничуком, предложили вернуться в Украину авиарейсом Салоники – Киев, но они отказались.

"Консул предложил госпоже Мельничук вместе с ребенком перевезти их в город Салоники и разместить в гостинице... Сейчас состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым. Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле", – заявил Погорельцев.

1 марта в Facebook экс-нардеп Мельничук сообщил о своем задержании по запросу России на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.

С задержанным встретился украинский консул, ему предоставлен русскоговорящий адвокат, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос РФ на розыск и задержание Мельничука.

Мельничук был одним из создателей и первым командиром батальона "Айдар", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран депутатом Верховной Рады VIII созыва по списку Радикальной партии.