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В МИД Украины подтвердили задержание Мельничука в Греции

С задержанным в Греции экс-командиром батальона "Айдар" и бывшим народным депутатом Сергеем Мельничуком встретился украинский консул, сегодня к нему прибудет адвокат, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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Мельничука задержали по запросу РФ
Мельничука задержали по запросу РФ
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание в Греции экс-командира батальона "Айдар" и бывшего народного депутата Сергея Мельничука. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, с Мельничуком уже встретился украинский консул.

"С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", – сказал Погорельцев.

Он подчеркнул, что жена Мельничука вместе с маленьким ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания.

"Мельничук имеет возможность пользоваться телефоном. Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат. Утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из Салоников", – добавил дипломат.

1 марта в Facebook экс-нардеп сообщил о своем задержании по запросу России. Его задержали на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.

"Карточку Интерпола выставила Россия, и сейчас Интерпол будет задерживать. Для кого мы воевали? Чтобы чума российская пришла в еврозону? ...Посольство молчит", – заявил он.

Мельничук был одним из создателей и первым командиром "Айдара", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран в Верховную Раду по списку Радикальной партии.

В июне 2014 года Следственный комитет РФ обвинил Мельничука в причастности к смерти под Луганском журналистов российской ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Теги: Россия, Греция, МИД Украины, народные депутаты, Сергей Мельничук, задержание, Сергей Погорельцев
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