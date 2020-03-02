Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержали на границе с Грецией по запросу РФ

Внефракционный народный депутат Украины VIII созыва, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук сообщил 1 марта в Facebook о своем задержании на границе с Грецией.
"Задержали на границе с Грецией! Интерпол, из России подача", – написал он.
Позже в видеокомментарии на своей странице в Facebook Мельничук рассказал, что его задержали на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.
"Карточку Интерпола выставила Россия, и сейчас Интерпол будет задерживать. Для кого мы воевали? Чтобы чума российская пришла в еврозону? ...Посольство молчит", – заявил он.
По словам экс-нардепа, от посольства ему нужна помощь в предоставлении адвоката, который отстаивал бы его права.
Мельничук был одним из создателей и первым командиром "Айдара", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран в Верховную Раду по списку Радикальной партии.
В июне 2014 года Следственный комитет РФ обвинил Мельничука в причастности к смерти под Луганском журналистов российской ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.