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Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержали на границе с Грецией по запросу РФ

По словам украинского экс-нардепа, экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, его задержали в Греции, куда он прибыл с женой и ребенком из Болгарии.

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Мельничук заявил, что посольство "молчит"
Мельничук заявил, что посольство "молчит"
Фото: Сергій Мельничук / Facebook

Внефракционный народный депутат Украины VIII созыва, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук сообщил 1 марта в Facebook о своем задержании на границе с Грецией.

"Задержали на границе с Грецией! Интерпол, из России подача", – написал он.

https://www.facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar/posts/2641312762766491

Позже в видеокомментарии на своей странице в Facebook Мельничук рассказал, что его задержали на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.

"Карточку Интерпола выставила Россия, и сейчас Интерпол будет задерживать. Для кого мы воевали? Чтобы чума российская пришла в еврозону? ...Посольство молчит", – заявил он.

По словам экс-нардепа, от посольства ему нужна помощь в предоставлении адвоката, который отстаивал бы его права.

https://www.facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar/videos/2641316332766134/

Мельничук был одним из создателей и первым командиром "Айдара", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран в Верховную Раду по списку Радикальной партии.

В июне 2014 года Следственный комитет РФ обвинил Мельничука в причастности к смерти под Луганском журналистов российской ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Теги: Россия, Греция, Болгария, Интерпол, граница, Сергей Мельничук, еврозона, задержание
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