Интерпол пересмотрит запрос РФ о розыске и задержании Мельничука – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования украинских граждан в разных странах мира. 1 марта в Греции по запросу РФ был задержан экс-командир батальона "Айдар", бывший народный депутат Сергей Мельничук. По информации Авакова, в РФ его подозревают в совершении убийства на территории Ростовской области.

Генеральный секретариат Интерпола пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании в Греции бывшего командира батальона "Айдар", депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое 2 марта разместила пресс-служба министерства.

Бюро Интерпола в Украине обратилось с просьбой проверить правовую обоснованность обращения РФ и его соответствие уставу организации.

"Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в Автономной Республике Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Очередная такая провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ", – отметил Аваков.

По дипломатическим каналам сейчас идет активная работа для того, чтобы экс-комбат "Айдара" смог вернуться домой, сообщил министр.

"Я как министр внутренних дел обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штока по поводу необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства – члена организации. МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности таких политических и общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и других. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование", – утверждает Аваков.

Всего за последние годы Украине удалось предотвратить незаконное ограничение прав около 30 украинцев, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран, подчеркнул глава МВД. По его убеждению, "провокация РФ в отношении гражданина Украины Мельничука не достигнет своей цели".

1 марта в Facebook экс-нардеп Мельничук сообщил о своем задержании по запросу России на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном.

С задержанным встретился украинский консул, ему предоставлен русскоговорящий адвокат, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Мельничук был одним из создателей и первым командиром батальона "Айдар", воевал на Донбассе. В октябре 2014 года был избран депутатом Верховной Рады VIII созыва по списку Радикальной партии.