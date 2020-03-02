Аваков должен остаться в новом правительстве – глава комитета Рады

Большинство министерств не справились со своей работой, но МВД – одно из самых сильных, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.

После обновления Кабинета Министров Украины Арсен Аваков должен остаться на посту главы Министерства внутренних дел. Об этом изданию LB.ua 2 марта заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного – это Министерство внутренних дел. По этому направлению однозначно надо признать – это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся много моих коллег и депутатов", – заявил он.

Глава профильного парламентского комитета прогнозирует, что во время внеочередного заседания Рады 4 марта, на которое приглашены все министры и главы силовых ведомств, к Авакову будет меньше всего вопросов.

"По многим направлениям он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею ввиду эвакуацию наших людей из Уханя из-за коронавируса. Хотя это была прямая ответственность Минздрава, но Нацгвардия и полиция подставили плечо и массовых волнений не было. Есть вопрос к Минздраву относительно обеспечения правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз – министр Аваков однозначно должен остаться и работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок", – считает нардеп.

Аваков стал главой МВД в 2014 году, работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский назначил на 16.00 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по вопросам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Гончарук 2 марта заявил, что не писал заявление об уходе и что говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на 14-дневную обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками.