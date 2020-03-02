Говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано – Гончарук

Украинская власть планирует усилить Кабинет Министров, это решение в большей степени зависит от президента, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Говорить о кадровых перестановках в Кабинете Министров рано. Об этом 2 марта во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я уже давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в большей степени зависит от президента, позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение – я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, по-моему, немного рано", – сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент рассматривать кадровые перестановки в Кабмине на внеочередном заседании 4 марта, Гончарук ответил: "Я не хочу это комментировать, потому что я не хочу распространять слухи, домыслы и манипуляции".

"Как только будет какая-то официальная информация, мы обязательно сообщим средствам массовой информации", – отметил премьер.

Внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 16.00 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по делам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.