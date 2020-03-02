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Рада 4 марта может назначить четырех новых министров – СМИ

На внеочередном заседании парламента 4 марта депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, сообщает "Украинская правда".

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Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта
Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта
Фото: Слуга Народу / Facebook

4 марта на внеочередном заседании парламента депутаты могут сменить четырех министров. Об этом 2 марта сообщила "Украинская правда".

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: Министерство иностранных дел, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и [представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Алексея] Резникова назначат министром оккупированных территорий", – сказал собеседник издания в руководстве фракции "Слуга народа".

По информации издания, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, пока неизвестно, но есть вероятность, что Кулеба будет совмещать две должности.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

"Украинская правда" сообщала, что в этот же день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, МИД, правительство, Министерство социальной политики, переговоры, Алексей Резников, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, парламент, голосование, Минздрав, Слуга народа, Кабмин
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