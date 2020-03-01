Разумков сообщил, что заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало. Об этом 1 марта сказал журналистам в Киеве председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", – заявил он.
Разумков отказался уточнить, что подразумевает пункт повестки дня внеочередного заседания парламента с формулировкой "О Кабинете Министров Украины".
"Есть исключительный перечень вопросов, указанных президентом, он будет рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады. Все их видели, это шесть вопросов. И заслушивание докладов представителей силовых ведомств, ответственных за борьбу с коррупцией", – отметил спикер.
По его словам, "на 99%" все члены правительства будет присутствовать на заседании.
Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.
По данным источников украинских СМИ, на этом заседании парламент может уволить Гончарука. По другим сведениям, премьер сохранит свой пост.