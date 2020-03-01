Гончарук и Ермак провели встречу в одном из ресторанов Киева. 4 марта премьера могут отправить отставку

Видео встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и главы Офиса президента Андрея Ермака опубликовало издание “Украинская правда”.

Ермак (на фото) и Гончарук провели встречу на фоне слухов о скорой отставке премьера Фото: EPA

Вечером 1 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком в одном из киевских ресторанов, сообщила “Украинская правда”.

“Гончарук и Ермак встречались в индийском ресторане Sutra. В среду должно состояться голосование за отставку Гончарука”, – говорится в сообщении УП.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос “о Кабинете Министров”. Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти “о точечных изменениях”, а не отставке всего Кабмина. “Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.