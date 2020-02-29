Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Сложатся, как пазл". Стефанчук сообщил, что СНБО и Минобороны готовят законопроекты для реализации договоренностей в нормандском формате

Законопроекты, которые готовятся для реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров "Нормандской четверки", будут представлены общественности после очередной встречи в нормандском формате, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Стефанчука, законопроекты, которые готовят СНБО и Минобороны, необходимы для установления мира на Донбассе
По словам Стефанчука, законопроекты, которые готовят СНБО и Минобороны, необходимы для установления мира на Донбассе
Фото: rada.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны Украины и Министерство обороны разрабатывают законопроекты для реализации договоренностей в нормандском формате. Об этом в эфире "Радио НВ" 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

"Уже наработано несколько треков на разные направления. Что внедрять, будет [решаться] по результатам очередных переговоров президента [Владимира Зеленского] в нормандском формате. Думаю, после этого будет наработана дорожная карта, которая будет включать в себя и законопроекты. Мы покажем это обществу. Мы ни от кого ничего скрывать не будем, потому что это вопрос национальной безопасности. Большая часть из этих законопроектов разрабатывается в СНБО. Там есть Национальный институт стратегических исследований… У них есть некоторые наработки. Также некоторые наработки есть в Министерстве обороны. Но это все – варианты А, B, C. Они, как пазл, будут складываться, когда будет понятна общая концепция", – сказал Стефанчук.

Никаких деталей о готовящихся законопроектах он не привел, указав лишь, что они необходимы для установления мира на Донбассе.

Война на Донбассе между украинскими правительственными силами и пророссийскими боевиками и российскими войсками продолжается с весны 2014 года.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Верховная Рада, Украина, СНБО, Донбасс, нормандский формат, Минобороны, война на Донбассе, дорожная карта, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS