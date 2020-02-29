“Не знаю, как можно было такое выдумать”. Французский депутат обвинила во лжи нардепа от партии Медведчука

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олег Волошин (сопредседателем партии является пророссийский украинский политик Виктор Медведчук) писал в Facebook, что член Национальной ассамблеи Франции Валери Фор-Мунтян призывала к переговорам с боевиками “ЛДНР”.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Валери Фор-Мунтян (представляет партию французского президента Эммануэля Макрона “Вперед, Республика!”) обвинила во лжи депутата Верховной Рады Украины Олега Волошина.

27 февраля Волошин, представляющий в украинском парламенте партию пророссийского политика Виктора Медведчука, написал в Facebook, что Фор-Мунтян на заседании нижней палаты французского парламента выступила за участие в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе боевиков “ЛДНР”. Волошин приписал Фор-Мунтян слова, что “для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов”. Из этого он сделал вывод, что украинская “партия войны” “потеряла Францию”.

Скриншот страницы Олега Волошина в Facebook

29 февраля в комментарии “Новой газете” Фор-Мунтян опровергла слова Волошина, назвав их ложью. “Не знаю, как можно было такое выдумать”, – сказала французский политик.

Она подтвердила, что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором “прежде ничего не знала”.

“На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу. Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат”, – заключила она.

Волошин был избран в Раду летом 2019 года (№30 в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"). На момент избрания работал на телеканале "112 Украина".

Война на Донбассе между украинскими правительственными силами и пророссийскими боевиками и российскими войсками продолжается с весны 2014 года.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.