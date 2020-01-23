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Прокуратура хочет изъять у Медведчука поместье, которое он выставил на продажу

Поместье в Киевской области глава политсовета политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выставил на продажу еще в марте 2019 года.

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Поместье Виктора Медведчука, которое он выставил на продажу, хотят передать в собственность государства
Поместье Виктора Медведчука, которое он выставил на продажу, хотят передать в собственность государства
Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / Facebook

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков, расположенных на берегу реки Стугна в городе Украинка Обуховского района. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января.

Прокуратура обосновывает свои требования нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией законодательных требований при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже. Указанные участки лесного фонда "незаконно выбыли из собственности государства" без согласия Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", а 10,22 га — в ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".

Рассмотрение иска прокуратуры назначено на 3 февраля.

О том, что Виктор Медведчук продает особняк и землю под Киевом, стало известно в марте 2019 года.

Как сообщала общественная организация Фонд противодействия коррупции, ООО бенефециарным собственником ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" является жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко.

Второй участок записан на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент". Ее владельцами являются несколько компаний, зарегистрированных на Кипре.

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина. С 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы. С мая 2015 года Медведчук входил в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. 4 декабря 2018 года представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук заявлял, что Медведчук больше не участвует в работе гуманитарной подгруппы.

4 ноября 2018 года Медведчук был избран главой политсовета партии "За жизнь".

Теги: Виктор Медведчук, прокуратура
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