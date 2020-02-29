Боевики обстреляли позиции ВСУ возле КПВВ "Марьинка", есть раненые – штаб ООС

Из-за обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины пропуск граждан через КПВВ "Марьинка" в Донецкой области временно остановили, сообщает штаб операции Объединенных сил.

29 февраля в результате обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины в районе контрольного пункта въезда-выезда в Донецкой области ранение получили двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц".

"Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенными силами введен режим "красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме", – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.