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ВОЙНА В УКРАИНЕ

27 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен – штаб ООС

27 февраля по состоянию на 19.00 боевики пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Позиции украинских военных обстреливали из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями
Позиции украинских военных обстреливали из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

27 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Об этом в сводке в 19.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранение", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что трижды боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", дважды – в зоне группировки "Восток".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/799785797180705

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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