В результате обстрелов на Донбассе пострадало двое украинских военных – штаб ООС

В течении суток 26 февраля боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

26 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадало двое украинских военных. Об этом 27 февраля в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения", – рассказали в пресс-центре.

Один украинский военный погиб в результате подрыва неустановленном взрывном устройстве.

В течении суток 26 февраля боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.