Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов на Донбассе пострадало двое украинских военных – штаб ООС

В течении суток 26 февраля боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

26 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадало двое украинских военных. Об этом 27 февраля в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения", – рассказали в пресс-центре.

Один украинский военный погиб в результате подрыва неустановленном взрывном устройстве. 

В течении суток 26 февраля боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/799408970551721

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, оккупация, агрессия, украинский военный, прекращение огня, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS