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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Пять обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

25 февраля представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции операции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Формально в зоне проведения ООС продолжается перемирие
Формально в зоне проведения ООС продолжается перемирие
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Талаковки, Песок, Новомихайловки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Катериновки.

После полуночи российские оккупационные войска стреляли по украинским бойцам из 120-мм миномета возле Марьинки, без потерь. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/798725843953367

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Марьинка, Красногоровка, Пески, Талаковка, обстрелы, Катериновка, Новомихайловка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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