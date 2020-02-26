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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военный – Минобороны Украины

Украинский военный погиб на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, рассказал спикер Минобороны Украины Максим Праута.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: ЕРА

26 февраля один украинский военный погиб на Донбассе. Об этом во время брифинга рассказал спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба ведомства.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", – сказал он.

Праута добавил, что по состоянию на 12.30 боевики четыре раза нарушили режим тишины на донецком направлении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, МИД, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, Минобороны, прекращение огня, война в Украине, военнослужащий, режим тишины
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