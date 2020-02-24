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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 14 обстрелов боевиков, потерь в рядах украинских военных нет

23 февраля представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Травневого, Крымского, Орехово, Новоалександровки, хутора Вольный, Золотого-4, Попасной, Новозвановки, Луганского, у Кондрашевской Новой.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/797297870762831

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Попасная, Талаковка, Золотое, Крымское, Орехово, Луганское, обстрелы, Новозвановка, война на Донбассе, Травневое, операция Объединенных сил, ООС
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