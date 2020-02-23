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Асеев рассказал, что хочет написать книгу о пребывании в тюрьме боевиков

По словам журналиста Станислава Асеева, он хочет издать свою книгу о нахождении в заложниках боевиков "ДНР" на английском языке, чтобы ее читали на Западе и знали о происходящем в оккупированном Донецке.

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Асеев: Сейчас я должен написать книгу об "Изоляции"
Асеев: Сейчас я должен написать книгу об "Изоляции"
Фото: radiosvoboda.org

Освобожденнный из заложников боевиков "ДНР" журналист Станислав Асеев в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 23 февраля, рассказал, что хочет издать книгу о пребывании в тюрьме террористов "Изоляция" в Донецке.

"Сейчас я должен написать книгу об "Изоляции", о том месте, в котором я, собственно, находился большую часть своего плена, и обязательно надо перевести ее на английский и выдать на западный рынок, чтобы люди на Западе, и политики в том числе, влияющих на эти процессы, понимали, что вообще происходит прямо посреди центра Донецка", - сказал журналист.

Асеев отметил, что рукописи этой книги, которые он писал в "Изоляции", у него отобрали.

"Я смог их восстановить по памяти уже в СИЗО – в кавычках, «официальной» тюрьме, где не было запрещено писать. И оттуда я перешел в зону – уже тридцать вторая колония, и спрятал эти листы среди фотографий и писем Богдана Пантюшенко – это танкист, которого также освободили – и, собственно, таким образом мы их оттуда вывезли", - рассказал он.

Журналист сообщил, что хочет назвать книгу "Светлый путь".

"Это рабочее название, но, скорее всего, оно и останется, потому что "Изоляция" расположена на улице Светлого Пути – это ее название еще с советских времен, Светлый Путь, 3. Собственно, это и будет название, потому что оно является символическим, так как там никакой речи о светлом пути нет. Там не будет какого-то художественного сюжета в классическом смысле этого слова, будет очень мало там сантиментов, таких вот классических художественных линий. Там будет просто публицистический репортаж по конкретным темам, которые были в "Изоляции". И поэтому мне, собственно, для того, чтобы ее написать, просто надо вспомнить все это и как-то все это выразить в словах – репортаж из тюрьмы, если бы я туда попал не как пленник, а просто как посторонний зритель увидел все это", – рассказал Асеев.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и АсеевУкраина выдала 124 человека.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Теги: Донецк, боевики, книги, ДНР, Станислав Асеев
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