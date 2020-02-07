Клуб читателей
ГОРДОН
 
Станислав Асеев
Станислав Асеев

Журналист, бывший заложник боевиков "ДНР" .


все материалы автора

Иногда в тюрьме не понимаешь, как вообще ты сегодня остался живым. Хотелось бы, чтобы "да" наших политиков в отношении обмена было без троеточий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В тюрьме, как ни странно, есть свои преимущества. Их немного, но они есть. И одно из таких преимуществ состоит в том, что слово "да" там означает "да", а слово "нет" означает "нет".

Не существует промежутка. Если зэк, уголовник, сказал "да", а потом говорит "нет" или "полу-да" – у него будут проблемы до конца срока. Собственно, практика эта не тюремная, а еще библейская ("да будет слово ваше: "да – да"; "нет – нет"; а что сверх этого, то от лукавого"), но в обществе она как-то не прижилась, а вот в тюремной среде действует достаточно жестко.

Однажды в изоляции мне сломали нос. Сломала не администрация, а сокамерник – прожженный уголовник с 23-летним сроком отсидки, который в 90-е и "нулевые" вращался среди так называемых воров в законе. К тому времени атмосфера в камере была накалена уже до того, что буквально за день до этого я сказал, что скоро мы начнем резать друг друга только потому, что молчим. Отсутствие еды, 30–50 граммов хлеба в сутки, отказ от перевода в СИЗО даже нас, уже осужденных, неопределенность с обменами, плюс само это место – все это уже до того вымотало всех, что бытовая искра, просто ничто, о котором и говорить нечего, привело к такому исходу.

Я сказал слово, он сказал слово. Меня неправильно поняли – я снова сказал, что он понял неправильно. На что я услышал: "Я тебе при людях третий раз говорю: если не заткнешься – я тебе еб…ло набью". Через пару секунд я уже заливался кровью и слезами от сломанного носа, так как понял он меня все же неправильно.

Поскольку человека всю жизнь в лагерях учили выживать любой ценой, то дальше он мне еще попытался и выдавить глаз. В общем, если бы не пара парней в камере, которые, к сожалению, все еще в плену, шансов у меня не было бы никаких: один из них буквально прыгнул ему на шею (а надо знать Славика – он под два метра ростом) и стащил с меня. Через полчаса, когда я уже лежал на нарах с салфетками в носу и полностью закрывшимся глазом, тот самый зэк присел рядом со мной со своей огромной железной кружкой (уголовники старой закалки пьют только из железных по ряду причин) с холодной водой, поставил мне ее на глаз и сказал: "Стас, я никогда в жизни ни перед кем не извинялся". Так и не извинился. Но мы друг друга поняли.

Короче говоря, к чему я все это. В политике все наоборот. Слово "да" имеет 308 оттенков, в которых можно найти и цитату Ницше, и речь о коммуналке – все что угодно, кроме самого "да". В общем, слушать нет смысла. И все-таки от ряда серьезных людей в последнее время я слышал "да" в отношении обмена.

Этим постом я хотел бы напомнить, что, во-первых, эти люди не просто сидят: то, что там происходит, часто выходит за рамки здравого смысла, а часто – просто тянет на отдельный киносюжет. Иногда не понимаешь, как вообще ты сегодня остался живым, пока все обсуждают каких-то собак. Ну, а во-вторых, хотелось бы верить, что хотя бы иногда "да" наших политиков окажется тем самым простым и ясным до блеска "да", без запятых, троеточий и полутонов. Чего всем нам и желаю.

Источник: Станислав Асеев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СИЗО, заложники, боевики, Станислав Асеев, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает? G
Светлана СИВОВНА
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг G
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно G
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS