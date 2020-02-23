Асеев: С Зеленским говорили, чтобы в следующие списки на обмен не попадали преступники

По словам журналиста, бывшего заложника боевиков Станислава Асеева, президент Владимир Зеленский рассказал ему, что люди, которые влияют на процессы со стороны России, не против еще одного обмена удерживаемыми лицами Киева с ОРДЛО.

Асеев: Действительно хорошие люди, которые очень много сделали для нашей страны, остаются в подвалах. А некоторые, даже воевавшие против нашей страны, выходят по обмену Фото: radiosvoboda.org

Журналист, бывший заложник террористов "ДНР" Станислав Асеев в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 23 февраля, рассказал, что говорил с президентом Владимиром Зеленским о мониторинге следующих списков на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, чтобы в него не были включены преступники.

"Когда виделся с президентом, был такой очень оптимистичный настрой относительно этого обмена. Он сказал, что люди, которые влияют на эти процессы со стороны России, собственно, не против, чтобы еще один обмен прошел. И мы говорили в том числе о том, чтобы я смотрел эти следующие списки на обмен, чтобы туда не попадали преступники. Потому что это было и в предыдущем обмене, когда был еще президентом [Петр] Порошенко, и в этом обмене, когда Зеленский – президент. И это очень обидно, потому что действительно хорошие люди, которые очень много сделали для нашей страны, остаются в подвалах. А некоторые, собственно, даже воевали против нашей страны – выходят по обмену. И эта ситуация требует также очень качественного решения в ближайшее время", – сказал Асеев.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.