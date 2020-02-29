Граждане Украины могут получить право отменять законы на референдуме – Стефанчук

В Верховной Раде разрабатывается пакет законов о народовластии, заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В соответствии с Конституцией, отменять действующие законы может Верховная Рада или Конституционный Суд Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде разрабатывается законопроект, который позволит гражданам Украины выносить на всеукраинский референдум вопросы об отмене законов или их частей. Об этом в эфире "Радио НВ" 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, такая возможность предусмотрена в пакете законопроектов "о народовластии".

"Мы формируем вообще вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме, [который рассматривается] как первый закон из ряда законов о народовластии. В [этом пакете] будут и другие законопроекты, например, возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", – отметил Стефанчук.

О намерении установить в Украине "подлинное народовластие" нынешний президент Владимир Зеленский заявлял после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента "в ближайшее время".

В соответствии с Конституцией Украины, правом отменять действующие законы наделены Верховная Рада и Конституционный Суд (если КС признает законодательный акт неконституционным).