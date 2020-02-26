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Стефанчук анонсировал принятие в Украине ряда кодексов, в том числе медицинского и кодекса судоустройства

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, украинское законодательство намерены кодифицировать и систематизировать.

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Стефанчук рассказал, что в Раде обсуждается вопрос децентрализации
Стефанчук рассказал, что в Раде обсуждается вопрос децентрализации
Фото: rada.gov.ua

В Украине могут принять ряд кодексов, сообщил 25 февраля на форуме в Киеве первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщает LB.ua.

"Инициатива, которая сейчас обсуждается, – вопрос децентрализации. Следующие вопросы связаны с кодификацией, систематизацией законодательства", – сказал он.

Стефанчук отметил, что принять планируют кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках, а также пересмотреть Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс о недрах.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Большинство в парламенте составляют народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, медицина, народные депутаты, децентрализация, уголовный кодекс, законодательство, Руслан Стефанчук
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