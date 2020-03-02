КС рассмотрит закон об очищении власти накануне внеочередной сессии Рады. СМИ писали, что премьером могут назначить люстрированного Тигипко

Закон “Об очищении власти” (так называемый закон о люстрации) действует с 2014 года. Под его действие, в частности, подпадает бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова Сергей Тигипко. По данным СМИ, он может быть назначен премьером вместо Алексея Гончарука.

Конституционный Суд Украины рассмотрит вопрос о конституционности закона “Об очищении власти” на закрытом заседании 3 марта. Об этом сообщается на сайте КС.

Конституционное представление о соответствии законодательного акта Конституции направил Верховный Суд Украины.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса. Представление также рассматривалось в октябре.

Будет ли вынесено решение на заседании 3 марта, из сообщения КС неясно. Однако заседание пройдет на фоне слухов о назначении премьер-министром Украины экс-регионала Сергея Тигипко: он подпадает под действие закона “Об очищении власти”, так как два года занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова (в 2010–2012 годах).

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 4 марта. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Алексея Гончарука в отставку с должности премьера.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.