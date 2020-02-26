"Президент ищет для себя "инвестиционную няню". Соцсети обсуждают слухи о возможном назначении Тигипко на пост главы правительства

В соцсетях активное обсуждение спровоцировали слухи о том, что в качестве альтернативы Алексею Гончаруку на должности премьер-министра Украины рассматривается кандидатура бывшего вице-премьера Сергея Тигипко.

Тигипко в 1997–1999 годах был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова Фото: Сергей Тигипко/facebook

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили.

Также среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского, сообщили со ссылкой на свои источники сразу несколько изданий, в том числе "Украинская правда" и LB.ua.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал наиболее интересные комментарии.

"По поводу Тигипко подтверждаю, но если Сергей Леонидович согласится и если Зеленский его уговорит", – заявил политолог Владимир Фесенко.

"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений. Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко, но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко свой среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов, а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение", – поделился мнением бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Тигипко – идеальный премьер-министр для Зеленского. Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень хозяйственный. На хозяйстве еще с 90-х. Один из творцов украинского экономического чуда. Такой не подведет. Не будет этих хипстерских глупостей, самокатов в Кабмине и подозрений в связи с Соросом, Ротшильдами и мировыми масонами. Все – как в Украине, только олигархи, только хардкор. Ну и поддержка отечественного производителя. Точки роста. Европрагматизм", – считает инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Владимир Зеленский нынче, говорят, все чаще просит совета у Леонида Кучмы. Не исключено, что это Данилыч надоумил его вспомнить о Тигипко, чувствует старик свой грех за Януковича. Но существует хорошее жизненное правило – не возвращать тех, кто был давно и далеко послан и уже проделал большую часть пути. Сергея Леонидовича здесь не ждут. Да и никогда по-настоящему не ждали", – отметил журналист Леонид Швец.

"Итак, источники дают 99%. Но остается еще один. И лично я не исключаю, что он сыграет. Объясню. Несмотря на свои 34, террариум под названием "Украинский Политикум" я изучаю с 2002 года. Тигипко всегда – даже на периоды, когда уходил в бизнес, – оставался ярким его представителем. Всегда. По жизни для него важны две составляющие: самореализация-слава-успех и деньги. Отсюда вопрос: зачем ему сейчас премьерство? Для чего?" – задалась вопросом шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Правительству нужны опытные профессионалы и управленцы... Неважно, что было раньше, они же опытные, знают, что такое власть. Не выпендриваются, не пиарятся и умеют со всеми договариваться. Олигархи, не олигархи, РФ, не РФ – какая разница... Только они точно так же знают, как бежать из политики, когда что-то не так. Никто из них не будет спасать рейтинг Зеленского, если в экономике начнутся проблемы. Это не их проблемы, а Зеленского и страны. У Хорошковского всегда есть Монако, а Тигипко столько раз от всего и всех бежал, что ему вообще не привыкать", – поделилась мнением журналист НВ Кристина Бердинских.

Блогер Антон Ходза считает, что "информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально". "Назначат кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко", – отметил он.

"Цунами. Огромная волна предполагаемых камбэков захлестнула украинский Facebook. Из-за маленького такого вбросика про Тигипко. Вот он – эффект бабочки", – написал блогер Игорь Барышев.

"Хорошо бы еще и [бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю] Штепу пристроить в правительство Тигипко", – иронизирует блогер Антон Комаров.

"Узнав о том, что Тигипко прочат в премьеры, [бывший генеральный прокурор Украины] Святослав Пискун мечтательно почухал усы", – юморит журналист Евгений Кузьменко.