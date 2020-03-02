Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал консультации с президентом и парламентом по поводу его отставки.

2 марта во время брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, действительно ли он написал заявление об отставке и почему, Гончарук ответил: "По состоянию на эту минуту я никаких заявлений не писал".

"Я тоже много знаю и слышал. Очевидно, что у нас по этому поводу будут консультации с президентом и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу", – сказал он.

28 февраля издание "НВ" написало, что Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента писало, что Зеленский поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Зеленский якобы сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему "непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

Зеленский назначил на 16.00 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.