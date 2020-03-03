Граждане Украины, которых ищет Интерпол. Кто они и в чем их подозревают? Список

На сайте Интерпола на сегодня – 68 граждан Украины, на которых выпущена так называемая красная карточка. Это означает, что какая-то страна, не обязательно Украина, просит о содействии в розыске для экстрадиции.

Значит ли это, что в розыске Интерпола всего 68 украинцев? На самом деле нет. По оценке президента Ассоциации юристов Украины Дениса Бугая, организация публикует на своем сайте всего около 2% "красных карточек". Кроме того, национальное бюро Интерпола может выпустить difissions – уведомление о необходимости ареста. Такие уведомления направляются определенному кругу других национальных бюро, они не публикуются на сайте.

В Интерпол входят 192 страны-участницы, согласно уставу этой организации, с ее помощью строго запрещено проводить деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. В реальности авторитарные режимы зачастую злоупотребляют возможностями Интерпола.

Глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, что так произошло и в деле экс-командира батальона "Айдар", бывшего народного депутата Сергея Мельничука. 1 марта в Facebook Мельничук сообщил о своем задержании по запросу России на границе Болгарии и Греции, куда он прибыл с беременной женой и девятимесячным сыном. Бюро Интерпола в Украине обратилось с просьбой проверить правовую обоснованность обращения РФ и его соответствие уставу организации.

Всего за последние годы Украине удалось предотвратить незаконное ограничение прав около 30 украинцев, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран, подчеркнул министр внутренних дел.

"ГОРДОН" выяснил, кто из граждан Украины сейчас значится в розыске на сайте Интерпола, в чем их подозревают и что еще известно об этих людях.

Алексей Левин, 42 года. Родился 17 июня 1977 года в Бериславе Херсонской области. В карточке указан его рост – 175 см и вес – 80 кг, сказано, что волосы у Левина черные, а глаза карие. Разыскивает его Украина по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Левин – подозреваемый по делу об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, которую утром 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года после трех месяцев лечения активистка умерла.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. В Болгарии он скрывался больше года.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Подозреваемые в нападении на инкассаторов

Петр Плечун, Кирилл Фокша и Василий Бондаренко – фигуранты дела о нападении на инкассаторов 15 июля 2016 года на трассе в Запорожской области. Тогда преступная группа пыталась ограбить автомобиль "Ощадбанка", у нападавших были пулемет, автомат, пистолет и ручные гранаты.

Нападение было отражено, один из злоумышленников погиб, двое ранены (один из них позже умер в больнице), еще один задержан. Троих подозреваемых разыскивают, в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что все задержанные – бойцы "Азова".

Петр Плечун, 31 год. Родился 3 марта 1988 года в Запорожье. В описании сказано, что у него темные волосы, а на левом плече есть татуировка, которая говорит о принадлежности к десантным войскам. Информация о розыске опубликована также на сайте МВД Украины и размещена на сайте "Миротворец". Кирилл Фокша, 33 года. Родился 25 ноября 1986 года в Запорожской области. Указано, что у Фокши темные волосы, других примет в карточке нет. Как и Плечун, Фокша в национальном розыске с 17 июля 2016 года, в базе "Миротворца" он также есть. Василий Бондаренко, 25 лет. Родился 16 февраля 1995 года в Днепропетровске. В карточке розыска указано, что у Бондаренко темные волосы, на левой руке есть цветная татуировка в виде паутины, ремня и различных узоров. Разыскивается по запросу Украины по подозрению в убийстве и разбое. Бондаренко есть в базе "Миротворца". На сайте МВД Украины указано, что Бондаренко в розыске тоже с 17 июля 2016 года.

По словам экс-главы СБУ Василия Грицака, задержанная на автодороге Пологи – Орехов группировка может быть причастна к десятку нападений на инкассаторов и банки в Запорожской и Донецкой областях. Во время обысков по месту временной дислокации подразделения Нацгвардии правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о других разбойных нападениях, отметили в СБУ.

22 июля 2019 года полк "Азов" сообщил, что не скрывал принадлежность всех троих к подразделению и сослуживцы не собираются их покрывать

Николай Чаус, 53 года. Родился в Украине 13 декабря 1966 года.

Судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в Украине подозревают в получении $150 тыс. взятки. В НАБУ сообщили, что 9 августа 2016 года у судьи изъяли две стеклянные банки с деньгами "емкостью 1,5 и 2 л".

Чтобы можно было начать уголовное преследование, Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность, а Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года стало известно, что судью задержали в Кишиневе, антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. Экстрадицию Чауса отложили из-за его апелляции на отказ со стороны властей Молдовы предоставить политическое убежище.

Радик Саакян, 59 лет. Родился 22 мая 1960 года в Армянской СССР, в городе Октембрян (сейчас Армавир). Подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Разыскивает Саакяна Россия.

О деятельности Саакяна Радика Размиковича в российском сегменте интернета много писали обманутые вкладчики его проектов. В РФ зарегистрирован ряд созвучных компаний – "Радо-С-Груп", "Радо-С-Инвестмент", "Радо-С-Брендфабрика", "Радо-С-Эккозона" и других. В отзывах о деятельности холдинга люди называют его финансовой пирамидой.

В YouTube есть видео с выступлениями Саакяна, в которых он рассказывает о графике выплат вкладчикам его проектов, в 2012 году Радик Саакян записывал ролики как "народный кандидат в президенты" России и лидер "Республиканской деловой партии реформ "Сказано-сделано". На самом деле кандидат с такой фамилией зарегистрирован российским Центризбиркомом не был. В 2013-м Саакян опубликовал видео "Антихрист. Речь будущего Генсека ООН" и заявил, что он теперь лидер другой партии – Международной деловой партии процветания и созидания "Сказано-сделано". Саакян собирался образовать из постсоветских стран "Объединенные штаты Евразии".

В Украине Радик Саакян в 2019 году зарегистрировал ООО "Радос-Экогруп". Компания базируется в Одессе, заявлено, что она занимается производством электроэнергии. Никаких следов ее деятельности нам в сети обнаружить не удалось.

Иван Чекит, 48 лет. Родился 4 ноября 1971 года в Украине. Его разыскивают через Интерпол по запросу Венгрии по подозрению в вооруженном ограблении. Во всеукраинском розыске Чекита нет.

Александр Мартыненко, 40 лет. Родился 1 апреля 1979 года в Ватутино Черкасской области. Его разыскивают по запросу Польши по подозрению в двойном убийстве с ограблением. В Украине его не разыскивают.

Валерий Котубей, 50 лет. Родился 12 ноября 1969 года в Заставне (область не указана, до 1991 года в Украинской ССР было четыре населенных пункта с таким названием). Его разыскивает Венгрия по подозрению в хранении большой партии наркотиков. В базе всеукраинского розыска Котубея нет.

Иван Волошин, 44 года. Родился 6 января 1976 года в селе Великие Лучки Закарпатской области. Его разыскивают по запросу Украины, где он подозревается в "хулиганстве, которое представляет собой серьезное нарушение общественного порядка, основанное на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом". Отмечается, что преступление совершено с применением специально заготовленного оружия для нанесения телесных повреждений.

Волошин – действующий депутат Ужгородского горсовета. Сайт 0312.ua пишет, что Волошина подозревают в том, что в 2016 году он напал на общественного активиста Евгения Рахимова. По словам пострадавшего, Волошин стрелял в него и депутата Ужгородского горсовета Романа Богуславского.

МВД объявило его во всеукраинский розыск 23 мая 2019 года. При этом депутат горсовета подает декларации – последний документ был зарегистрирован на сайте НАПК 9 декабря 2019 года, когда Волошин был уже в розыске. Он внес в ранее поданную декларацию 1,9 млн грн, полученные за отчуждение недвижимости.

Декларацией Волошина интересовалось НАПК.

"Иван Волошин не указал в декларации за 2016 год стоимость приобретенного им в отчетном году автомобиля, а также полученный им доход от предоставления имущества в аренду. Также не указал доход члена семьи в качестве самозанятого лица и страховые выплаты. В целом установлена сумма недостоверных сведений более чем на 1,48 млн грн", – отмечали в ведомстве в июне 2019 года.

Агентство УНН проанализировало декларации Волошина за 2017 год и выяснило, что за этот период депутат купил в Ужгороде 16 квартир.

Рахимов заявлял агентству, что Волошин может скрываться в Майами.

Владимир Орловский, 27 лет. Родился 9 ноября 1992 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. В карточке указано, что Орловского разыскивает Польша за совершение убийства.

Издание "Вголос" пишет, что его подозревают в убийстве 26-летней украинки в польском городе Сохачев. По словам сестры погибшей, та знала убийцу, он ее задушил и уехал из Польши.

"В Польше установили его личность где-то на третий-четвертый день и суд одобрил его задержание на три месяца, но он бежал в Украину", – рассказала она журналистам портала.

Об этом убийстве сообщала пресс-служба Нацполиции Украины. Преступление было совершено 30 августа 2019 года. По этому поводу тогдашний первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин встречался с представителем министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

Евгений Нагорянский, 55 лет. Родился 12 апреля 1964 года в Украине, город не указан. Его разыскивает Польша по подозрению в трех преступлениях: покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений; убийстве; владении огнестрельным оружием или боеприпасами без лицензии. В Украине в розыске он не значится.

Сергей Потапенко, 48 лет. Родился 22 ноября 1971 года в Украине, город не указан. Потапенко по подозрению в убийстве разыскивает Чехия. В украинском розыске Потапенко нет.

Александр Грановский, 47 лет. Родился 31 июля 1972 года в Украине, город рождения не указан. Его разыскивает Израиль по подозрению в получении выгоды путем обмана, внесении ложных записей в документы корпоративного органа, обмане и злоупотреблении доверием корпоративного органа. Отмечается, что волосы у Грановского черные, а глаза голубые. Фотографии на сайте Интерпола нет.

Человек из розыска Интерпола – это не экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Политику Грановскому 40 лет, у него карие глаза.

31 июля 1972 года родился другой гражданин Украины Александр Грановский – бизнесмен, экс-издатель журнала "Фокус". У него голубые глаза.

В мае 2017 года Генеральная прокуратура Украины обвинила этого Грановского в том, что он уклонялся от уплаты налогов. Он проходил по делу табачного дистрибьютора Tedis, но в ноябре того же года производство было закрыто, писали "Наші гроші".

LIGA.net сообщает, что в Украине Грановский являлся совладельцем и председателем набсовета "Финбанка". В апреле 2017 года НБУ признал его неплатежеспособным. Также ранее Грановскому принадлежал Одесский международный аэропорт и гостиница "Пассаж".

В январе 2018 года прокуратура Израиля предъявила Грановскому и его партнерам обвинения в выводе 250 млн шекелей (почти $72 млн) активов холдинга BGI в азербайджанские и австрийские банки, писал Israelinfo. Два других фигуранта дела – Григорий Гуртовой и Иосиф Шнеурсон – признали себя соучастниками кражи и получили соответственно 31 и 36 месяцев тюрьмы.

Евгений Германович, 30 лет. Родился 23 декабря 1989 года в Горловке Донецкой области. Разыскивают его по запросу России. По данным Интерпола, в этой стране его подозревают в незаконном изготовлении, продаже или отправке наркотических средств, психотропных веществ или аналогов, совершенных в особо крупном размере.

В карточке отмечается, что у Германовича темные волосы и глаза, других подробностей нет. В Украине его не разыскивают.

Продолжение следует.