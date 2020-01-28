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Левин не был задержан при въезде в Болгарию, поскольку красная карточка Интерпола была выпущена позднее – болгарские правоохранители

Вероятный организатор убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, пройдя через пограничный контрольно-пропускной пункт "Дуранкулак". В Болгарии говорят, что тогда не было запроса на его арест в базе Интерпола.

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Левина арестовали на 40 дней
Левина арестовали на 40 дней
Скриншот: Extra News / YouTube

В судебной магистратуре Болгарии 27 января сообщили, что не задержали вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), когда он пересек границу страны, из-за отсуствия в тот момент на него красной карточки Интерпола. Об этом сообщает агентство BTA.

Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, пройдя через пограничный контрольно-пропускной пункт "Дуранкулак". Болгарские правоохранители утверждают, что Интерпол выпустил красную карточку (предполагает арест и дальнейшую экстрадицию) на него позднее.

Левин был арестован при помощи украинских служб и в результате работы болгарской полиции, говорится в сообщении.

В преддверии ареста украинская делегация во главе с заместителем генерального прокурора Украины прибыла в Болгарию и провела встречу с генеральным прокурором страны Иваном Гешевым, сообщили болгарские правоохранители.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Левина арестовали на 40 дней. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Теги: Болгария, арест, Интерпол, задержание, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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