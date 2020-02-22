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ПОЛИТИКА

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать Левина

Фигурант дела об убийстве украинского общественного деятеля Екатерины Гандзюк Алексей Левин может быть выдан Украине, постановил суд в Бургасе. Левин, скрывавшийся в Болгарии от розыска Интерпола, имеет право обжаловать решение.

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Суд Бургаса пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Левину, не относится к числу политических или военных
Суд Бургаса пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Левину, не относится к числу политических или военных
Фото: burgas-os.justice.bg

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию в Украину Алексея Л., который подозревается в покушении на общественного деятеля из Херсона. Об этом сообщил сайт суда.

Речь идет об Алексее Левине (Москаленко), которого украинские правоохранители считают организатором убийства сотрудницы херсонской мэрии Екатерины Гандзюк.

Судьи пришли к выводу, что преступление, которое инкриминируется Левину, не относится к разряду политических или военных. Также нет оснований считать, что этот человек после выдачи украинским властям подвергнется насилию, пыткам или унижениям, сказано в постановлении.

По болгарским законам, Левину могло грозить от трех до 12 лет тюрьмы за убийство по неосторожности. В случае же квалификации преступления как умышленного убийства его могли бы приговорить к лишению свободы на 15–20 лет или пожизненному, отмечают в суде.

В течение семи дней Левин имеет право подать апелляцию на решение суда Бургаса.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Левина арестовали на 40 дней.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Более года он скрывался в Болгарии.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Теги: Украина, убийство, Болгария, розыск, покушение, экстрадиция, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Бургас
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