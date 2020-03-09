Кого из граждан Украины и за что разыскивают через Интерпол? Список. Часть 2

По оценкам юристов, организация публикует на своем сайте всего около 2% "красных карточек" Фото: depositphotos.com

Начало списка – в предыдущей публикации

Стефан Капинос, 22 года. Родился в Ялте 9 января 1988 года.

Капинос – фигурант российского уголовного дела, по которому обвинили и осудили на шесть лет колонии украинца Павла Гриба за якобы подготовку теракта в одной из школ Сочи. В РФ утверждают, что Капинос помогал Грибу организовывать теракт. Разыскивают его по запросу России. В карточке розыска указано, что рост Капиноса – 1,8 м, волосы у него темные.

Гриб при этом уже вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. В обвинительном заключении на суде утверждалось, что якобы с Капиносом Гриб познакомился еще в 2013 году, и тот сообщил, что "осведомлен о способах изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств, методах введения их в действие путем взрыва". Обвинение считает, что Капинос принимал участие в склонении к террористической деятельности россиянки Татьяны Ершовой, с которой у Гриба был роман.

Отец Павла Игорь Гриб сообщил, что заочно знаком с Капиносом.

"Мне кажется, что молодой парень, может, даже ребенок Пашиного возраста. Я даже разговаривал по телефону и с ним, и с мамой его. Они жили в Днепре, переехали в Харьков. И перестали выходить на связь", – говорил Игорь Гриб.

"Цензор.НЕТ" выяснил, что человек с такими же именем, отчеством и фамилией – Стефан Августинович Капинос – в 2014 году был зачислен на дневное отделение Днепропетровского радиоприборостроительного колледжа, специальность – конструирование, производство и техническое обслуживание изделий электронной техники. Директор колледжа Василий Тихонов подтвердил, что такой студент был, но через полгода обучения его отчислили за непосещаемость.

Дмитрий Байдюк, 38 лет. Родился в российском городе Канск, в Красноярском крае, 25 января 1982 года. В графе "гражданство" указана Украина. Байдюка разыскивают по подозрению в целом ряде преступлений:

бандитизм;

грабеж с насилием – шесть эпизодов;

незаконное лишение свободы – три эпизода;

кража – два эпизода;

незаконное ношение огнестрельного оружия;

ограбление, кража огнестрельного оружия;

подделка;

побег из-под ареста.

Байдюка в России считают членом банды "черепашек-ниндзя" из Санкт-Петербурга. Так группировку назвали из-за метода совершения преступлений: участники использовали маски, перчатки и другие средства, которые затрудняют идентификацию личности. Банда специализировалась на ограблениях ломбардов, банков и ювелирных магазинов, участники тщательно готовились, иногда захватывали сотрудников организаций, чтобы получить ключи и коды доступа. Издание "Криминальная Россия" пишет, что в уголовном деле в качестве доказательства есть видеозапись с камеры, зафиксировавшей, как проходило ограбление ювелирного магазина.

"Грабители буквально свалились на голову сотруднице магазина с потолка. Для этого они захватили в заложники владельца квартиры, под которой располагался магазин, и пробивали пол. Все члены банды были одеты в белые костюмы и маски", – отмечал портал.

Сейчас сайт "Криминальная Россия" недоступен, но новость о приговоре "черепашкам" сохранилась в кэше Google.

По данным следствия, в 2012 году сумма награбленного "черепашками" составила 65 млн рублей. В 2016 году шестерых членов банды приговорили к разным срокам – от двух до 13 лет. Двое участников группировки пошли на сделку со следствием и сдали остальных, но все равно получили реальные сроки.

Организатора банды, уроженца Чечни Якоба Субботу (Григорьева) задержали в Москве. Он известен также кражами скрипок Страдивари и сотен редких книг из музеев, писала "Криминальная Россия".

Двое участников банды – Дмитрий Байдюк и Алексей Трубников – скрылись от следствия и сейчас находятся в розыске.

Юрий Коубитович, 47 лет. Родился 14 февраля 1973 года в Украине, город не указан. Разыскивают его по заявке Болгарии за убийство. Ни фотографии, ни подробностей к карточке Интерпола нет.

Владимир Михайлик, 51 год. Родился 23 июля 1968 года в Керчи. Его разыскивает Польша за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. В карточке указано, что рост Михайлика 1,85 м, вес – 90 кг, волосы темные.

Валентина Шевчук, 57 лет. Родилась в Зарожанах Черновицкой области 27 января 1963 года. Указано, что у нее два гражданства – российское и украинское. Разыскивает Шевчук Россия по подозрению в масштабном мошенничестве.

С таким именем и фамилией в России упоминается бухгалтер производственного кооператива артели старателей "Пламя". Артель занимается добычей золота в Якутии. "Новости Якутии" пишут, что в сговоре с начальником налоговой инспекции города Нерюнгри Татьяной Немировской Шевчук выводила деньги из бюджета на подконтрольные фирмы в виде возврата налога. В течение четырех лет на счета "Пламени" из бюджета было перечислено свыше 244 млн рублей.

В 2015 году во время внутренней проверки налоговиков махинации были обнаружены, с тех пор обе женщины скрываются от правоохранителей.

"В Москве проживает единственный сын Валентины Шевчук Роман. Перед бегством мать переписала все имущество на его имя. Это две московские квартиры, квартира в Белгороде, земельный участок в Москве площадью 1 416 м2 с жилым домом площадью 351,7 м2. А также автомобили Infiniti QX56 2014 г.в. и Lexus 2014 г.в. Также выяснилось, что за короткий промежуток времени сын Валентины Шевчук приобрел в собственность земельный участок в г. Химки Московской области площадью 324 м2, на котором размещен коттедж площадью 256,5 м2, а также две квартиры в центре Москвы", – сказано в сообщении.

По данным журналистов, Шевчук и Немировская могут скрываться в Украине.

Сайт 1opn.ru писал, что участники схемы якобы связаны с финансированием НОД – Национально-освободительного движения. По делу "Пламени" был задержан предприниматель, активный сторонник НОД Сергей Машарыпов. Якобы при его участии часть похищенных денег направляли на поддержку НОД.

"Коммерсантъ" писал, что члены движения отметились участием в событиях и в Крыму, и на Донбассе: депутат Госдумы от "Единой России" и координатор НОД Евгений Федоров в 2014 году заявил, что "приблизительно треть или четверть правительств в Донецке и Луганске – это нодовцы", но не россияне, а местные, с которыми российские штабы еще раньше подписывали соглашения.

Василий Апшай, 38 лет. Родился в селе Великая Уголька в Закарпатской области 12 марта 1981 года. Его разыскивает Россия по подозрению в убийстве и незаконном присвоении автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сергей Неверов, 57 лет. Родился 11 октября 1962 года в Тольятти, имеет два гражданства – российское и украинское. В международном розыске по запросу России, где его подозревают в организации преступного сообщества, подготовке к убийству двух человек, незаконном приобретении, хранении, транспортировке и ношении огнестрельного оружия. Отмечается, что кроме русского и украинского, Неверов говорит на английском языке. Указан рост – 1,8 м, цвет волос и глаз темный.

Валерий Григораш, 31 год. Родился в Дубоссарах, в Молдове, 7 августа 1998 года. Его разыскивают по запросу России, где Григораша подозревают в изнасиловании. В карточке указан рост – 1,75 м и отмечается, что у подозреваемого темные волосы.

Даниил Глинский, 36 лет. Родился 1 апреля 1983 года в Украине, город не указан. Подозревается в России в убийстве четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В карточке отмечено, что рост Глинского – 1,67 м, волосы каштановые, глаза серые.

Lenta.ru писала, что Глинский был объявлен в федеральный розыск в России по подозрению в убийстве семьи из Донецка, которая получила в РФ временное убежище – 31-летней женщины, ее 34-летнего супруга и двух детей – семилетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. По сведениям российской полиции, предполагаемый убийца родился в Славянске Донецкой области, а познакомился со своими жертвами уже в России. "На некоторых фотографиях он запечатлен в форме Вооруженных сил Украины", – подчеркивало издание.

Убийство было совершено в декабре 2015 года в городе Алексине Тульской области. За несколько дней до Нового года взрослые члены семьи перестали отвечать на звонки родственников и друзей, 31 января близкие приняли решение вскрыть их съемную квартиру, в которой обнаружили тела матери и двоих детей с многочисленными колото-резаными ранениями, отмечало российское издание "Совершенно секретно". Сначала в убийстве заподозрили супруга, но к вечеру того же дня его нашли убитым в принадлежащем семье Chevrolet Aveo недалеко от дома.

"Произошел конфликт, – рассказал порталу прокурор области Александр Козлов. – Преступление совершено из корыстных побуждений. Лицо установлено. Известно, что Глинский уехал к себе на родину, на Украину, скрывается там. Доказательства, что он совершил убийство, есть совершенно прямые – свидетельские показания, кровь на одежде и так далее".

Валентин Ружинский, 41 год. Родился 9 января 1979 года в Дружковке Донецкой области. Разыскивается по запросу России по подозрению в убийстве. Указано, что у Ружинского темные волосы, рост – 1,67 м.

Валерий Бакушев, 28 лет. Родился 2 ноября 1991 года в городе Красный Луч (после переименования – Хрустальный) Луганской области. В международный розыск его объявила Россия по подозрению в убийстве. В карточке указано, что у него темные волосы и глаза, рост – 1,8 м.

Богдан Махонин, 26 лет. Родился 2 июня 1993 года в Харькове. Его разыскивает Россия за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Указано, что рост Махонина – 1,73 м, у него черные волосы и темно-карие глаза.

Константин Веселовский, 35 лет. Родился 4 ноября 1984 года в Виннице. Веселовского разыскивают по запросу Венгрии, где его подозревают в подделке административных документов в качестве исполнителя и злоупотреблении полномочиями как организатора.

На сайте с объявлениями судов Венгрии указано, что Веселовского вызывали в суд 27 января 2020 года.

Подозреваемые в покушении на болгарского бизнесмена

Граждан Украины Максима Черного, Артема Темпинского и Евгения Балкова разыскивают правоохранители Болгарии по подозрению в покушении на убийство в Софии болгарского бизнесмена Алексея Петрова.

Максим Черный, 34 года. Родился 2 августа 1985 года в Украине, город не указан. Артем Темпинский, 34 года. Родился 15 июля 1985 года в Украине, город не указан. Евгений Балков, 33 года. Родился 12 июня 1986 года в Украине, город не указан.

Портал "Факти" писал, что в Болгарии четырех граждан Украины официально обвинили в покушении в 2015 году на убийство Алексея Петрова – бизнесмена и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности этой страны. Под арестом находится только один из них – Роман Логвиненко, остальным обвинение предъявлено заочно. Кроме красного циркуляра Интерпола данные о них занесены в Шенгенскую информационную систему. Логвиненко следователи называют организатором нападения.

В октябре 2015 года бронированный автомобиль Петрова обстреляли из гранатометов в центре Софии, сам бизнесмен не пострадал. Черный, Темпинский и Балков прибыли на территорию Болгарии при помощи Логвиненко, утверждает следствие. У него в Болгарии был бизнес и регистрация в Пловдиве. Логвиненко интересовали "военные навыки" троих украинцев. Они прошли военную подготовку, но не являются действующими военнослужащими, отмечал портал "Русская Болгария".

В течение полутора лет до покушения на Петрова группировка следила за бизнесменом, изучала его привычки и то, как организована его охрана, сообщал портал Organized Crime and Corruption Reporting Project.

"Все четверо уехали из Болгарии сразу после покушения. Сообщается, что еще два человека в процессе расследования были включены в программу защиты свидетелей. Заместитель генпрокурора страны Борислав Сарафов заявил, что Петрову помогло выжить то, что нападавшие "слегка промахнулись", – писал портал.

Петров заявил, что не знает никого из подозреваемых украинцев и возможных мотивов покушения.

На брифинге 3 февраля 2016 года Сарафов отметил, что преступление такого масштаба, совершенное при столь тщательной подготовке и с таким мастерством, еще никогда не раскрывалось в новейшей истории Болгарии.

Продолжение следует.