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Экс-комбата "Айдара" задержали в Греции по запросу РФ, телеканал для ОРДЛО получил лицензию. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 2 марта.

Бывший нардеп Мельничук оказался в базе Интерпола
Бывший нардеп Мельничук оказался в базе Интерпола
Фото: Александр Сенько / Facebook

Задержание Мельничука

Бывший командир добробата "Айдар", депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Мельничук сообщил о своем задержании греческими правоохранителями по запросу, который направила в Интерпол Россия.

С задержанным встретился украинский консул, ему предоставлен адвокат, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит обоснованность запроса РФ на розыск и задержание Мельничука.

"Крымское" дело против украинских следователей

Следком РФ открыл уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры, в том числе против заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Сергея Пантелеева. Им инкриминируется составление подозрений российским следователям, которые преследовали замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по делу о событиях 26 февраля 2014 года в Симферополе.

Турбулентность в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что не писал заявление об уходе и что говорить о кадровых перестановках в Кабинете Министров рано. На внеочередное заседание парламента 4 марта приглашены все министры и главы силовых ведомств,

Вместо UATV – "Дом"

Нацсовет Украины по ТВ на внеочередном заседании переоформил лицензии канала иновещания UATV и разрешил запуск созданного на его основе телеканала для ОРДЛО, который будет выходить под логотипом "Дом".

Распространение коронавируса

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". В странах ЕС зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

Всего в мире, по данным ВОЗ на 2 марта, заболело 88 948 человек (за последние сутки – 1804). 3043 человека скончались.

Против Додона

В Кишиневе несколько тысяч человек, в том числе ветераны войны в Приднестровье, вышли на антиправительственный протест, требуя отставки кабинета министров. Они называли предателем президента Молдовы Игоря Додона, обвиняя его в пророссийском курсе.

Теги: Россия, Крым, Греция, Молдова, Арсен Аваков, Приднестровье, ВОЗ, Интерпол, Нацсовет, ветераны, Сергей Мельничук, лицензия, Следственный комитет РФ, Европейский союз, уголовное дело, Алексей Гончарук, UATV, коронавирус SARS-CoV-2, Кабмин, телеканал Дом
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