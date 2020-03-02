Экс-комбата "Айдара" задержали в Греции по запросу РФ, телеканал для ОРДЛО получил лицензию. Главное за день

Задержание Мельничука

Бывший командир добробата "Айдар", депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Мельничук сообщил о своем задержании греческими правоохранителями по запросу, который направила в Интерпол Россия.

С задержанным встретился украинский консул, ему предоставлен адвокат, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит обоснованность запроса РФ на розыск и задержание Мельничука.

"Крымское" дело против украинских следователей

Следком РФ открыл уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры, в том числе против заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Сергея Пантелеева. Им инкриминируется составление подозрений российским следователям, которые преследовали замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по делу о событиях 26 февраля 2014 года в Симферополе.

Турбулентность в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что не писал заявление об уходе и что говорить о кадровых перестановках в Кабинете Министров рано. На внеочередное заседание парламента 4 марта приглашены все министры и главы силовых ведомств,

Вместо UATV – "Дом"

Нацсовет Украины по ТВ на внеочередном заседании переоформил лицензии канала иновещания UATV и разрешил запуск созданного на его основе телеканала для ОРДЛО, который будет выходить под логотипом "Дом".

Распространение коронавируса

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". В странах ЕС зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

Всего в мире, по данным ВОЗ на 2 марта, заболело 88 948 человек (за последние сутки – 1804). 3043 человека скончались.

Против Додона

В Кишиневе несколько тысяч человек, в том числе ветераны войны в Приднестровье, вышли на антиправительственный протест, требуя отставки кабинета министров. Они называли предателем президента Молдовы Игоря Додона, обвиняя его в пророссийском курсе.