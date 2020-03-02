Нацсовет по ТВ переоформил лицензии UATV и разрешил временное вещание телеканала для ОРДЛО

2 марта на внеочередном заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (логотип – UATV). Телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях, сообщила пресс-служба Нацсовета.
Новый логотип телеканала – "Дом". Его руководителем является и.о. генерального директора Юлия Островская.
Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.
В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внес изменения в некоторые свои решения и разрешил запуск новосозданного телеканала на "территориях с особым режимом вещания".
Как пишет "Укринформ", за переоформление лицензий вещателя проголосовали семь из восьми членов Нацсовета, восьмой, Сергей Костинский, воздержался.
О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.
В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".
27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.
Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Нацсовете по ТВ заявили, что без лицензии и разрешения на вещание это невозможно.