Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нацсовет по ТВ переоформил лицензии UATV и разрешил временное вещание телеканала для ОРДЛО

Телеканал, который должен вещать на временно оккупированные территории, получил официальное название "Дом", такое решение утвердили на внеочередном заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запуск телеканала для ОРДЛО узаконили
Запуск телеканала для ОРДЛО узаконили
Фото: pixabay.com

2 марта на внеочередном заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (логотип – UATV). Телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Новый логотип телеканала – "Дом". Его руководителем является и.о. генерального директора Юлия Островская.

Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.

В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внес изменения в некоторые свои решения и разрешил запуск новосозданного телеканала на "территориях с особым режимом вещания".

Как пишет "Укринформ", за переоформление лицензий вещателя проголосовали семь из восьми членов Нацсовета, восьмой, Сергей Костинский, воздержался.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.

Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Нацсовете по ТВ заявили, что без лицензии и разрешения на вещание это невозможно.

Теги: телевидение, Нацсовет, лицензия, Сергей Костинский, ОРДЛО, UATV, телеканал Дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS