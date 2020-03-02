Нацсовет по ТВ переоформил лицензии UATV и разрешил временное вещание телеканала для ОРДЛО

Телеканал, который должен вещать на временно оккупированные территории, получил официальное название "Дом", такое решение утвердили на внеочередном заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

2 марта на внеочередном заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (логотип – UATV). Телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Новый логотип телеканала – "Дом". Его руководителем является и.о. генерального директора Юлия Островская.

Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.

В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внес изменения в некоторые свои решения и разрешил запуск новосозданного телеканала на "территориях с особым режимом вещания".

Как пишет "Укринформ", за переоформление лицензий вещателя проголосовали семь из восьми членов Нацсовета, восьмой, Сергей Костинский, воздержался.