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Телеканал для вещания на ОРДЛО будет называться "Дім"/"Дом" – СМИ

Источники "Детектор медіа" сообщили, что презентация телеканала для оккупированных территорий пройдет 2 марта. С согласия президента Украины Владимира Зеленского он будет называться "Дім"/"Дом".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вещание канала для ОРДЛО начнется 1-го или 2 марта
Вещание канала для ОРДЛО начнется 1-го или 2 марта
Фото: depositphotos.com

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дім"/"Дом". Об этом сайту "Детектор медіа" сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая занимается созданием канала.

По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Дизайн лого нового канала таков, что название можно прочитать двумя различными способами – как на украинском, так и на русском языке.

Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2 марта. Его презентацию проведут 2 марта.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников канала "112 Украина".

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.

Теги: телевидение, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Министерство молодежи, культуры и спорта, UATV
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