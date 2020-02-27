Телеканал для вещания на ОРДЛО будет называться "Дім"/"Дом" – СМИ

Источники "Детектор медіа" сообщили, что презентация телеканала для оккупированных территорий пройдет 2 марта. С согласия президента Украины Владимира Зеленского он будет называться "Дім"/"Дом".

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дім"/"Дом". Об этом сайту "Детектор медіа" сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая занимается созданием канала.

По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Дизайн лого нового канала таков, что название можно прочитать двумя различными способами – как на украинском, так и на русском языке.

Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2 марта. Его презентацию проведут 2 марта.