Телеканал для ОРДЛО не сможет начать работу 1 марта, у него нет лицензии – член Нацсовета

По словам члена Нацсовета Украины по ТВ и радио Сергея Костинского, получение лицензии и временного разрешения на вещание для нового канала займет несколько недель.

Канал для жителей временно оккупированных территорий может полноценно заработать не сразу, предупредили в Нацсовете Фото: pixabay.com

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось. Об этом в комментарии сайту "Детектор медиа" заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.

"В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, – пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался", – отметил Костинский.

По его словам, сейчас вдоль линии разграничения на Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и канал для ОРДЛО.

Временно оккупированные территории будут получать сигнал нового телеканала из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область); для жителей подконтрольных территорий и населенных пунктов на линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Широкого Донецкой области, а также из Старобельска Луганской области.

В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма, признал Костинский. В Чаплинке и Чонгаре Херсонской области передатчики необходимой мощности еще не установлены.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дім"/"Дом" с двуязычным логотипом. Презентация канала намечена на 2 марта.